فرنسا ترد على الجزائر: لم نطلب استخدام أجوائها في عملية عسكرية بالنيجر

نفت فرنسا، اليوم الثلاثاء، تقديم طلب يتعلق باستخدام الأجواء الجزائرية في عملية عسكرية مرتبطة بالنيجر.

جاء ذلك بعدما كانت الإذاعة الجزائرية الرسمية، قد ذكرت في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن الجزائر رفضت طلبا فرنسيا لفتح مجالها الجوي أمام عملية عسكرية في النيجر، إثر الاضطراب السياسي في البلاد.

وأضافت الإذاعة أن الجزائر تعارض أي تدخل عسكري أجنبي في النيجر المجاورة، وتفضل اتباع السبل الدبلوماسية لاستعادة النظام الدستوري.

لكن قائد أركان الجيش الفرنسي قال إن فرنسا لم تطلب استخدام الأجواء الجزائرية في عملية عسكرية بهذا الشأن، وفق وكالة رويترز.

ولفرنسا نحو 1500 جندي متمركزين في النيجر من الأزمة الأخيرة، لكن فرنسا لم تقل إنها ستتدخل عسكريا للتعامل مع الأزمة.

والأسبوع الماضي، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أنها اتفقت على يوم لم تكشف عنه لتدخل عسكري محتمل، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، وذلك في تصعيد قد يؤدي إلى زيادة زعزعة الاستقرار في منطقة فقيرة تمزقها الصراعات.

وتمر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في البلاد، بمرحلة صعبة بسبب خلافات بشأن الأوضاع الأمنية بمنطقة الساحل وقضايا إقليمية أخرى، وخلافات تاريخية إضافة للتغطية الإعلامية الفرنسية للشئون الجزائرية وقضايا تتعلق بحقوق الإنسان.