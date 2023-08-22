حبس 5 أشخاص قتلوا كلبًا بسبب عقره لفتاة بالجيزة

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أمرت النيابة الكلية بجنوب الحيزة، بحبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل كلب بعد التعدي عليه وإطلاق النار صوبه ببندقية خرطوش، بمنطقة الهرم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن الكلب قام بعقر إحدى الفتيات قريبة أحدهم أثناء زيارتها لهم، وأمرت النيابة بالتحفظ علي الـ5 متهمين لحين ورود تحريات المباحث التي طلبتها النيابة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على كلب باستخدام بندقية خرطوش بمنطقة الهرم.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام الكلب بعقر إحدى الفتيات قريبة أحدهم حال زيارتها له وأضافوا بأن مالكة الكلب طلبت منهم أخذ الكلب والتخلص منه، فقاموا بالتخلص منه وقتله بالسلاح النارى المضبوط على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.