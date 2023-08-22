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قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الصيني متين، وإن أساسيات نموه على المدى الطويل لم تتغير.

وبحسب وكالة "رويترز" يتواجد شي في جوهانسبرج من أجل حضور قمة مجموعة "بريكس" الاقتصادية، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وجاءت تصريحاته في بيان معد قرأه وزير التجارة الصيني وانج ون تاو في منتدى للأعمال.

ويثير بطء تعافي الاقتصاد الصيني بعد جائحة كورونا مخاوف عالمية خاصة في أسواق النفط، إذ يشير إلى احتمال ضعف الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم، بحسب "رويترز".

واستضافت جنوب أفريقيا الرئيس الصيني، المؤيد الرئيسي لتوسع بريكس، في زيارة رسمية صباح اليوم الثلاثاء، قبل اجتماعات مع قادة المجموعة الآخرين.

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي جلس بجانب شي، إن البلدين لديهما "وجهات نظر مماثلة" فيما يتعلق بالتوسع.

واجتمع زعماء دول "بريكس" في جوهانسبرج، اليوم الثلاثاء، لحضور قمة يبحثون فيها توسع المجموعة، مع سعي بعض الأعضاء لتحويلها إلى قوة موازية للغرب.

وأضافت التوترات العالمية المتصاعدة التي أثارتها الحرب في أوكرانيا، وتصاعد التنافس بين الصين والولايات المتحدة إلحاحا على حملة لتعزيز قوة المجموعة، التي عانت أحيانا انقسامات داخلية وافتقارا لرؤية متماسكة.