التشيك ترسل فريقا من رجال الإطفاء والأطباء ومعدات لمكافحة الحرائق إلى اليونان

قررت التشيك إرسال فريق من رجال الإطفاء والأطباء المتخصصين ومعدات لمكافحة الحرائق، إلى اليونان، وذلك بعد نداء من الدولة المطلة على البحر المتوسط لمساعدتها في مواجهة الحرائق الجديدة التي اندلعت ليلة أمس الاول الأحد ويوم أمس الاثنين.

وأفاد "راديو براغ" التشيكي اليوم الثلاثاء، بأن وزير الداخلية فيت راكوسان، أعلن على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أنه سيتم نشر مفرزتين، وهما عبارة عن فريق إطفاء أرضي لمكافحة الحرائق، وآخر جوي مزود بمروحية من نوع "بلاك هوك".

وفي وقت لاحق، أعلنت خدمة الإنقاذ الطبي في براغ، التي ستقدم الدعم الطبي لرجال الإطفاء، على منصة "إكس" أنها سترسل أيضا عمالها ومعداتها إلى اليونان.

وتتعرض اليونان لحرائق غابات هذا الصيف، ما أدى لحرق غابات وممتلكات حول منطقة العاصمة أثينا، إضافة إلى مقاصد سياحية شهيرة مثل رودس وكورفو.