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محافظ المنيا يقدم الدعم لعدد من الأسر الأولى بالرعاية

ماهر عبد الصبور
نشر في: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 3:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 3:47 م

استجاب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لمطالب عدد من الحالات الإنسانية، بتقديم دعم مالي وإعانة عاجلة لهم، ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسجيل أسمائهم بعد فحص ودراسة الحالات الإنسانية الثلاث لبيان أحقيتها لتكافل وكرامة، وذلك في إطار الاستجابة الفورية لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم التوجه لمقر إقامة الحالات الإنسانية لتقييم حالتها، وتبين من الفحص أن الأسر الثلاث لم تتقدم للتسجيل على المنظومة للحصول علي معاش تكافل وكرامة، وعليه تم التسجيل لهم للحصول على معاش تكافل.

وأضاف وكيل وزارة التضامن، أنه بناء على توجيهات المحافظ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مساعدة مالية عاجلة لمدة 3 أشهر من مؤسسة التكافل لحين استخراج بطاقات صرف تكافل و كرامة، وكذلك التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات العينية والإنسانية اللازمة للأسر الثلاث.

وطالب محافظ المنيا، بالتواصل الدائم والمباشر مع المواطنين، ورصد شكاواهم ومطالبهم من خلال قنوات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال المختلفة، واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها في ضوء اللوائح والقوانين.


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