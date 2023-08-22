أثار مقطع فيديو متداول لشخص يطالب السعودية بتوزيع حصص من النفط على الأمة العربية جدلا واسعا، ودفع الأمير عبدالرحمن بن مساعد للرد بشكل غير مباشر على ما جاء في المقطع.



وتداول مستخدمو منصة «كس» (تويتر سابقا)، مقطع فيديو لشخص يقول: «نحن الشعب الفلسطيني، 15 مليون نسمة، ووفقا لحساباتي الدقيقة يجب أن تكون حصة الشعب الفلسطيني ما يقارب 30 ألف برميل من كل 10 مليون برميل تصدرهم السعودية».



وأضاف: «يحق للشعب المصري مليون برميل لأنني حسبت أن بعض الدول العربية غنية وليست بحاجة فلم أقسم النفط (السعودي) على الأمة العربية بأكملها فهناك دول نفطية مثل قطر والكويت وعُمان والبحرين حتى الجزائر وليست بحاجة».





فلسطيني يدعي أن له حق في البترول السعودي



وقام بحساب حصة ونصيب الشعب الفلسطيني من البترول السعودي❗️



قيل قديما:



"لا تعطي أحد فوق حقه فيظن أنه حقه"



وهذا بالضبط ماحصل مع بعض الفلسطينيين وغيرهم عندما أعطتهم السعودية وصرفت عليهم فظنوا أنه حق من حقوقهم❗️



pic.twitter.com/iZESn67LGj — الكعّام (@alk3aam) August 20, 2023



تابع: «سيسألني أحدهم لماذا لا تريد نسبة من قطر والكويت مثل السعودية؟ لأن في البداية السعودية منبع الإسلام وأول بيت مال للمسلمين كان في المدينة المنورة، ثانيا لو عدنا 300 سنة للخلف لا يوجد أي احتلال أو انتداب تجرأ على احتلال السعودية لأنهم يعرفون أن احتلال السعودية والكعبة سيجعل الأمة العربية كلها تدافع عنها»، كما نقلت شبكة «سي إن إن».



ورد العديد من المغردين السعوديين على كلام الشاب الظاهر في المقطع، وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد على صفحته على «إكس» حول مضمون الفيديو بشكل غير مباشر: «يقولون ثرواتكم للعرب والمسلمين وليست لكم، وحين كانت بلادنا في فقر وحاجة قبل أن يفتح الله لها أبواب رزقه من سعة لم نسمع أن لنا في ثروات الآخرين نصيب لا بد أن نأخذه كوننا عربًا ومسلمين!».



