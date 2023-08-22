تصدر مؤدي أغاني المهرجانات الشعبية أحمد خالد الشهير ب"كزبرة" محرك البحث جوجل، بسبب فيديو كليب أساء خلاله للعالم الجليل الراحل الدكتور أحمد زويل.

* فيديو كليب مسيء لزويل

البداية عندما نشر "كزبرة" فيديو كليب جديد عبر قناته على يوتيوب، قبل ما يقرب من الأسبوعين، تضمنت نهايته مقطع مسيء للعالم الجليل أحمد زويل، وهو يظهر في الخلفية بينما يرقص كزبرة قائلا "كله بيكدب".

أحدث الفيديو كليب أزمة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا طريقة ظهور زويل إهانة بالغة وإساءة لرموزنا مصر العلمية التي تتشرف بها على مستوى العالم.

* شقيقة أحمد زويل: "نوبل مصر خط أحمر"

رفضت الدكتورة نانا زويل، شقيقة العالم أحمد زويل، المشهد الذي ظهر عليه شقيقها الراحل، وعلقت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc" المُذاع عبر فضائية "dmc"، إنها تلقت مكالمة تليفونية أخبرتها بفيديو لمؤدي مهرجانات شعبية وضع فيه صورة شقيقها.

وتابعت أنها قررت الاتصال بنقيب الموسيقيين، الفنان مصطفى كامل، لافتة إلى أنه كان على قدر المسئولية، باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مؤدى المهرجانات، وقرر وقفه عن الغناء وتحويله إلى الشؤون القانونية للتحقيق.

وتساءلت متعحبة عن سبب الربط بين عالم جليل ومؤدي أغنية سواء شعبية أو أي نوع آخر؟، معبرة: "نوبل مصر زويل خط أحمر".

* الموسيقيين تفتح تحقيقا ووقف عن الغناء

تم تحويل مغني المهرجانات للشئون القانونية بنقابة المهن الموسيقية، يوم الأحد، وعقب انتهاء التحقيق أصدرت اللجنة عدة توصيات.

أولا: إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شئونها في توجيه تهمة إهانة وتحقير رمز من رموزنا الراسخة في وجدان الشعب المصري والجديرة بالاحترام والتقدير وكذا مخالفة المشكو في حقه للإقرار الموقع من الالتزام الكامل بالمظهر اللائق وحسن اختيار الكلمات وعرضها على الرقابة على المصنفات الفنية ونقابة المهن الموسيقية قبل طرحها.

ثانيا: إبلاغ الرقابة على المصنفات بالواقعة، حيث إن المذكور طرح مصنفا فنيا للتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات.

ثالثا: إلغاء التصريح السنوي لمؤدي أغاني المهرجانات أحمد خالد الشهير بكزبرة لمخالفته نص المادة 61 من القانون رقم 35 لسنة 1978 واللائحة الداخلية للنقابة التي توجهان بالالتزام بآداب المهنة وتقاليد المجتمع وعدم استخدام كلمات تخرج عن مضمونها الاجتماعي والأخلاقي.

رابعا: العرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الرأي القانوني.

* اعتذار مؤدي المهرجانات

كشف الدكتور محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات والمتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، عن تفاصيل جديدة للتحقيق مع مؤدي المهرجانات «كزبرة».

وأضاف: «وبعد حضوره وسؤاله، قدم (كزبرة) الاعتذار وقال إنه قام بحذف الصورة من الفيديو، وأشار إلى أنه لم يكن يقصد الإساءة أبدا، وأنها كانت رؤية مخرج العمل».

وتابع: «أكد (كزبرة) أنه يحترم علماء مصر والدكتور أحمد زويل، وأنه صحح الخطأ، ولن يعود إلى تكرار الفعل مرة أخرى، ووقع على محضر التحقيق».

واختتم قائلا: «سيتم عرض نتيجة التحقيق على النقيب العام لاتخاذ القرار بهذا الشأن»

* حذف المقطع المسيء للعالم أحمد زويل

حذفت القناة الرسمية لمؤدي المهرجانات "كزبرة" على يوتيوب، المقطع المسيء الذي ظهر فيه مجسم للعالم الجليل أحمد زويل على كلمات تقول "كله بيكدب".