مفوضان أوروبيان ينتقدان الرئيس الروسي في يوم الذكرى الأوروبي

وجه اثنان من مفوضي الاتحاد الأوروبي، اتهامات خطيرة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل يوم الذكرى الأوروبي لضحايا الأنظمة الشمولية والمستبدة.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا ومفوض العدل بالاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز، اليوم الثلاثاء، إن بوتين أعاد "الحرب والاضطهاد والاحتلال غير القانوني" إلى أوروبا بغزو أوكرانيا.

ويحيي الاتحاد الأوروبي في كل أنحاء أوروبا يوم الذكرى لضحايا الأنظمة الشمولية والمستبدة، أو "يوم الشريط الأسود" يوم 23 أغسطس منذ عام 2009.

ويعد هذا اليوم أيضا، الذكرى السنوية لاتفاقية "مولوتوف ريبنتروب"، وهي اتفاقية عسكرية لعدم الاعتداء بين ألمانيا النازية والاتحاد السوفييتي، والتي مهدت الطريق للغزو الألماني لبولندا في سبتمبر 1939.

وفي الأعوام الماضية، أكد الاتحاد الأوروبي أهمية اليوم لإلقاء الضوء على جرائم الاتحاد السوفييتي وانتهاكاته في أوروبا، والتصدي للسياسة الرجعية التي تقودها روسيا.

وشددت جوروفا وريندرز في بيانهما على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التصدي لجهود روسيا لنشر المؤامرات و"تقديم الحقائق لكشف مثل هذه التشويهات".