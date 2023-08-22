المجلس الأمني الإسرائيلي يعلن سلسلة من القرارات الجديدة

أعلن المجلس الأمني الإسرائيلي، أن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، اتخذت سلسلة من القرارات ضد الفلسطيينيين.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه تم تفويض رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع، بالتحرك في هذا الشأن، مؤكدة على دعم "قادة وجنود الجيش الإسرائيلي وأفراد قوات الأمن في أنشطتهم ضد الفلسطينيين"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ويأتي ذلك إثر تحذيرات من قادة وخبراء أمنيين وعسكريين من تزايد محاولات تنفيذ عمليات فلسطينية في العمق الإسرائيلي والضفة الغربية، على غرار عملية "كريات أربع" الأخيرة.

وبحسب قناة "كان"، تسود مخاوف واسعة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من تصاعد وتيرة العمليات في منطقة الخليل تحديدا بسبب حساسية التوترات مع المستوطنين.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قادة أمنيين قولهم إن "البلاد لم تصل بعد لذروة موجة العمليات، وإن حقيقة نجاح العمليات الأخيرة، إلى جانب نجاح منفذيها في الانسحاب، تزيد من فرص محاولات تنفيذ عمليات مشابهة".