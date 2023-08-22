واشنطن تحجم عن إعلان جدول زمني لإطلاق إيران سراح 5 أمريكيين قيد الإقامة الجبرية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتقد بأن تفاهما بشأن إطلاق إيران سراح خمسة مواطنين أمريكيين من أصل إيراني في نهاية المطاف لا يزال قائما، لكنه أحجم عن تقديم أي جدول زمني.

وفرضت إيران في 10 أغسطس الحالي الإقامة الجبرية على 4 أمريكيين معتقلين لينضموا إلى خامس خاضع للإقامة الجبرية بالفعل، بحسب وكالة "رويترز".

وتعتبر هذه أول خطوة من اتفاق سيلغى تجميد أموال إيرانية في كوريا الجنوبية بقيمة ستة مليارات دولار ويسمح للخمسة في نهاية المطاف بمغادرة إيران.

وقال سوليفان للصحفيين في اتصال: "نعتقد أن الأمور تسير وفقا للتفاهم الذي توصلنا إليه مع إيران. لا أملك جدولا زمنيا دقيقا لكم لأن ثمة خطوات تستدعي عدم كشفها الآن. لكننا نعتقد أن ذلك (التفاهم) لا يزال قائما".

ومن بين الأمريكيين الذين سُمح لهم بمغادرة سجن إيفين، رجلا الأعمال سياماك نمازي، وعماد شرقي، والناشط البيئي مراد طهباز، الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا.

ولم تُكشف هوية الأمريكي الرابع الذي غادر السجن أو الخامس الذي كان خاضعا للإقامة الجبرية بالفعل.