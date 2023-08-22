رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: نطرح إعلانا استثنائيا قريبا

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا منذ أسبوعين، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد فيه أهمية البرنامج الرئاسي «سكن كل المصريين».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن «مدبولي» أكد خلال الاجتماع أهمية استيعاب كل الطلبات التي قدمت ضمن الإعلان الأخير، معلنة عن طرح إعلان استثنائي قريبًا، يتضمن شروطًا جديدة للأشخاص الذين تقدموا ولم يحالفهم الحظ في الحصول على وحدات.

وشددت على أهمية البرنامج الرئاسي في ضبط النمو العشوائي بالوحدات السكنية، ومنع البناء على الأراضي الزراعية، نافية تعاقد الإسكان مع شركات وسيطة، لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج.

وأوضحت أن البرنامج قائم على التعامل الإلكتروني مع المواطنين؛ منعًا لما كان يحدث سابقًا من استغلال وادعاء بإمكانية تسهيل الحصول على شقة، معقبة: «الآن الجميع يقدمون الورق إلكترونيًا، والملف المقبول يحول إلى البنك؛ ليكون التعامل من خلاله».

ولفتت إلى أن الإعلان الأخير شهد طرح 13 ألف وحدة في مدينة أكتوبر الجديدة، لكن عدد المتقدمين تجاوز الوحدات بكثير، مؤكدة أن الأمر دليل على مصداقية البرنامج، وحرصه على توفير كل الخدمات وتحقيق النقلة النوعية وجودة الحياة المطلوبة.

وأكملت: «نحاول استيعاب الزيادة فوق الـ13 ألفًا، ونعرض علهم شروطًا جديدة في الإعلان الاستثنائي، بتسعير جديد يعالج القفزات السعرية، من خلال زيادة الدعم النقدي، ومبادرات الفائدة التي تتحملها وزارة المالية، ونؤكد أن الشروط الجديدة ستظل مناسبة ومقبولة».

ونفت وزارة الإسكان تعاقدها مع شركات وسيطة، لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية، ضمن البرنامج الرئاسي «سكن كل المصريين» لمحدودي الدخل.

وأشارت الوزارة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اعتمد على التحول الرقمي في الخدمات التي يقدمها للمواطنين كافة، وهو ما يمكن المواطن من التقديم للحصول على وحدته السكنية، ومتابعة طلبه وتقديم الشكاوى، إن وجدت، بصورة إلكترونية.