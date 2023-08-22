توقعات بارتفاع عدد المسافرين عبر مطار دبي إلى 85 مليونا خلال 2023

أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن تسجيل مطار دبي الدولي انتعاشاً كبيراً في حركة السفر خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، واستقباله 6ر41 مليون مسافر، متجاوزاً بذلك مستويات ما قبل جائحة كورونا في عام 2019.



ووصفت المؤسسة أداء المطار خلال الربع الثاني بأنه "متميز"، معربة عن تفاؤلها إزاء مستويات الطلب على السفر خلال الفترة المتبقية من العام، ومتوقعة أن يسجل موسم الشتاء المقبل أرقاماً قياسية في أعداد المسافرين.



وأكدت "مطارات دبي"في بيان اليوم الثلاثاء أنها تستعد لفترة استثنائية نشطة حتى نهاية العام الجاري، ولذلك، عدّلت توقعاتها للعام الجاري لترتفع من 6ر83مليون مسافر ً إلى 85 مليونا.



واستقبل المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم 6ر41 مليون مسافر في النصف الأول، ما يمثل أكثر من 100% من أعداد المسافرين المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019.



وسجل مطار دبي الدولي أداءً متميزاً خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ ارتفعت حركة المسافرين عن الفترة نفسها من العام السابق بواقع 7ر42% لتصل إلى 3ر20 مليون مسافر، وكان شهر مايو الأكثر ازدحاماً خلال الربع الثاني بواقع 9ر6 ملايين مسافر.



وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لـ"طيران الإمارات": هذه النتائج الرائعة تمثل دفعة قوية لبقية العام، ما يعزّز فرص تجاوز أرقام ما قبل الجائحة.