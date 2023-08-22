استمرار الإضرابات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تتواصل الاحتجاجات والإضرابات السلمية بمناطق سيطرة الحكومة السورية بجنوب البلاد، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على غلاء الأسعار وتردي الوضع المعيشي.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، شهدت 11 قرية وبلدة بريف السويداء، هي بكا ومردك ومجادل وسالة والرحا وسميع والمجيمر وعرمان والقريّا وحرّان، السويداء وقفات احتجاجية صباحية، تأكيداً على الاستمرارية في الإضراب العام حتى تنفيذ المطالب، وسط إغلاق الطرقات الرئيس بالإطارات المطاطية المشتعلة.

كما شهدت قرية قيصما بريف السويداء الشرقي إضراب عام وإغلاق مبنى البلدية والطرقات الرئيسية.

وأشار المرصد إلى خروج المئات بمدينة السويداء أمس الإثنين في مظاهرة احتجاجية بساحة "السير" وسط المدينة رافعين شعارات تنادي بالحرية وبـ"رحيل رأس النظام".

وندد المتظاهرون بـ"سياسة حكومة النظام التي تتجاهل مطالب المواطنين بتحسين الظروف المعيشية بعد الانهيار الكبير في الأوضاع الاقتصادية"، وطالبوا بـ"تطبيق مشروع الإدارة اللامركزية كحل لإنهاء معاناة السوريين".

وخرج العديد من المواطنين في مظاهرة أخرى في قرية الصورة بريف السويداء الشمالي، تزامناً مع قيام المتظاهرين بإغلاق مبنى البلدية.

جدير بالذكر أن السويداء منطقة درزية، عادة ما تدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، والدروز، وهم أقلية في سوريا، هم فرع من الإسلام الشيعي.

وشهدت تلك المنطقة احتجاجات متكررة في الشوارع على الأزمات الاقتصادية خلال العامين الماضيين.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر، يوم الثلاثاء الماضي، مرسوما بزيادة الأجور بنسبة 100%، وأعلنت الحكومة السورية قرارات برفع أسعار المحروقات بنسبة 150 إلى 200%.