وزيرة الخارجية الألمانية: الشيطان يكمن في التفاصيل بملف صواريخ تاوروس

دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن إجراء حكومة بلادها مراجعة مكثفة لخطوة توريد صواريخ جوالة طراز "تاوروس" لأوكرانيا.

وفي أعقاب محادثات مع نظيرها الإستوني مارجوس تساكنا، قالت بيربوك في برلين، اليوم الثلاثاء، إنه تبين خلال العام والنصف عام الماضية من الحرب الروسية على أوكرانيا أن "مجرد إعطاء تعهدات لا يكفي بل يتعين علينا ضمان إمكانية الوفاء بهذه التعهدات بأسرع ما يمكن".

وأضافت السياسية، المنتمية إلى حزب الخضر، أن الحرب "علمتنا أيضا كيف نستطيع التفاهم بشكل أفضل كمجتمع دولي وكأوروبيين حول من يورد ماذا، ومن لديه إمكانيات في ماذا"، مشيرة إلى أن مجرد توريد صواريخ جوالة فقط لا يكفي " بل يجب أن تكون مناسبة للغرض المطلوب في مكانها. لهذا السبب فإنها مسألة لا يمكن إجلاؤها بهذه السرعة بل يجب مراجعة كل ما يتعلق بالجانب التقني بشكل مكثف".

ورأت بيربوك أن الحجة الحاسمة هي كيف يمكن العمل على أن تتمكن أوكرانيا من التغلب على حزام الألغام الهائل الذي زرعته روسيا، ولاسيما في شرق البلاد لافتة إلى أنه يجب بعد ذلك استيضاح أن " كل شيء يسير بشكل جيد". وقالت إن هذا ما يتم العمل عليه حاليا على قدم وساق.

وتابعت بيربوك أن " من الدروس المستفادة من العام ونصف العام الماضي أيضا هو عدم التسرع بإطلاق الأقوال والوعود بل يجب توضيح المسائل التقنية جميعها لأن الشيطان يكمن في التفاصيل كما هو الحال في كثير من الأحيان".

وذكرت بيربوك أن روسيا تقوم حاليا بصد القوات الأوكرانية التي تدافع عن الأرض وحررت أشخاصا عن طريق الألغام وأردفت "القوات الأوكرانية أصبحت محصورة داخل هذا النطاق"، وقالت إن هناك تقديرات تشير إلى أن مساحة حقول الألغام التي زرعتها روسيا في أوكرانيا تعادل مساحة غرب ألمانيا.