ضربت موجة حرائق شديدة عدة بلدان حول العالم من قارات مختلفة، هذا الأسبوع، ما سبب إعلان حالة الطوارئ نتيجة تغيرات المناخ المفاجئة.

بدأت الحرائق بجزيرة هاواي الأمريكية التي تحولت لرماد، بعدما كانت جنة خضراء، ثم شبت حرائق أخرى في ولاية واشنطن، ثم كندا مرورا باليونان وإسبانيا في قارة أوروبا.

* أمريكا

في حرائق تعتبر الأكثر فتكا منذ قرن، أعلنت السلطات الأمريكية، أنه جار البحث عن ١٠٠٠ شخص فقدوا في الحرائق التي حولت ماوي في جزيرة "هاواي" الأشهر في العالم لرماد، قبل أيام.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين الثلاثاء، إلى ولاية هاواي، مع مديرة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ديان كريسويل، لتفقد الأضرار الناتجة عن الحرائق وحالة الفوضى التي أحدثتها العاصفة الاستوائية هيلاري في جنوب كاليفورنيا، والحرائق الأخرى التي دمرت 200 منزلا في ولاية واشنطن.

وقد ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 114 شخصا حتى يوم أمس، بينما قالت السلطات إنها قامت بالبحث في 85% من بلدة لاهاينا التاريخية المدمرة على جزيرة هاواي.

الأكثر فتكا منذ 100 سنة في الولايات المتحدة.. أسر المفقودين في #حرائق_ماوي مستمرة في البحث عن أحبابها، مع تزايد عدد الخسائر البشرية.#الحرة #الحقيقة_أولا #شاهد_الحرة #هاواي pic.twitter.com/WXGNqEGx9I — قناة الحرة (@alhurranews) August 14, 2023

* كندا

في أمريكا الشمالية، لا يزال آلاف الأشخاص يتدافعون لإخلاء مدينة يلونايف شمالي كندا، حيث تتصاعد ألسنة اللهب خلال موسم حرائق الغابات، مما يهدد بكارثة أخرى في القارة خلال عدة أسابيع مقبلة، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وسلطت الصحيفة الضوء على أنماط الطقس المتطرفة، كموجات الحر الشديدة وحرائق الغابات المميتة في أميركا الشمالية من هاواي لكندا، لتدق بذلك ناقوس الخطر بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري.

ولا تزال الحرائق تندلع في مساحات شاسعة من وادي أوكاناغان، ومدينتا كيلونا ووست كيلونا المحاورة لمقاطعة بريتيش كولومبيا البريطانية.

ولا يزال نحو 27 ألف شخص مجبرون على إخلاء المقاطعة، في ظل اشتعال 385 حريقا ضمن 1040 بمختلف أنحاء كندا، فيما تم إجلاء عشرات الآلاف بالفعل، في حرائق وصفها رئيس الوزراء الكندي، ب "أشبه بنهاية العالم".

ودمرت الحرائق في كندا هذا الصيف أكثر من 14 مليون هكتار من الأراضي، وهي مساحة تعادل مساحة اليونان بما يقارب 7,3 ملايين هكتار، فيما لقي أربعة أشخاص حتفهم حتى الآن، فيما قال مسؤولون إلى الأحوال الجوية باتت مؤاتية لاحتواء الحرائق، بحسب قناة الحرة الامريكية.

النيران حاصرت السكان.. إعلان الطوارئ وإخلاء إقليم بريتش كولومبيا في #كندا بسبب حرائق الغابات



#شاهد_سكاي pic.twitter.com/YEihRbYikj — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 20, 2023

* اليونان

اتسعت رقعة حرائق الغابات في اليونان باندلاع 63 حريقا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت فرقة الإطفاء في اليونان، العثور على 18 جثة محترقة في منطقة نائية ريفية شمال البلاد اليوم، في ظل استعار الحرائق منذ أيام، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالات.

إلى ذلك فقد تم إجلاء سكان ١٢ مجمعا سكنيا في شرق اليونان، وقالت وسائل إعلام يونانية، دون ذكر مصادرها، إن الجثث يُعتقد أنها لمهاجرين، حيث منطقة إفروس الطريق المعتاد للمهاجرين الذين يعبرون نهرًا يحمل الاسم نفسه من تركيا إلى اليونان.

ومساء أمس اندلعت حرائق قوية في منطقتي كافالا ورودوبي شمال شرق اليونان، وفي المنطقة الوسطى من بيوتيا، وكذلك في جزيرة إيبويا وفي منطقة آخايا في جزيرة بيلوبونيز، ما أدى لإخلاء إحدى المستشفيات.

مشاهد مروعة من حرائق الغابات من اليونان 🔥🇬🇷 pic.twitter.com/GCEcfrOeKv — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@russiaArb4) August 22, 2023

* إسبانيا

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز، جزيرة تينيريفى، منطقة "كوارث" بسبب الحريق الذى لا يزال خارج السيطرة وقضى على حوالى 15 ألف هكتار، بحسب صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وخلال الليلة الماضية عمل أكثر من 380 فردًا للسيطرة على النيران، فيما تستكمل الجهود اليوم.

وأثرت الحرائق في جزيرة تينيريفى الإسبانية على حوالى 8 محميات طبيعية بما فيهم منتزه تيد الوطنى، الذى يعد من أهم المحميات الطبيعية بإسبانيا، بالإضافة لاضرار جسيمة للتراث الطبيعى من حيوانات وناتبات ومناظر طبيعة داخل المحمية.