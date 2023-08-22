وزارة النفط العراقية تتسلم ناقلة نفط جديدة بحمولة 31 ألف طن

صرح المدير العام لشركة ناقلات النفط العراقية اليوم الثلاثاء، أن وزارة النفط تسلمت ناقلة نفط جديدة بحمولة 31 ألف طن لتعزيز رصيد الشركة وبناء أسطول جديد لشركة ناقلات النفط العراقية عبر التعاقد مع الشركات العالمية المتخصصة.



وقال علي قيس في بيان صحفي "إن الفريق الفني واللجنة المكلفة لشركة الناقلات العراقية استلمت اليوم في الصين الناقلة الجديدة "سومر" بحمولة 31 ألف طن بعد الانتهاء من عمليات الفحص النهائي".



وذكر أن الناقلة " أبحرت من الصين باتجاه المؤانى العراقية ومن المامول تدشينها للعمل في سبتمبر المقبل".



وأوضح أن شركة ناقلات النفط العراقية أبرمت في عام 2020 عقداً مع شركة نرويجية لبناء ناقلتين حمولة الواحد 31 ألف طن تهدف إلى تعزيز أسطول الشركة في نقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى جانب الناقلات التابعة للشركة وهي كل من" بغداد وشط العرب ودجلة والفرات".