آلافيس يلقن إشبيلية درسا قاسيا في الدوري الإسباني

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لقن فريق ديبورتيفو آلافيس ضيفه إشبيلية درسا قاسيا وفاز عليه 4 /3 ، مساء الاثنين، في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني.

وتقدم الافيس بهدف عن طريق لويس ريوخا في الدقيقة السابعة لكن إشبيلية أدرك التعادل بهدف عكسي سجله عبد الكبير أبقار بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15.

وأضاف ايريك لاميلا الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 41 لكنها بعدها بثلاث دقائق فقط رد روبن دوارتي بهدف التعادل لآلافيس.

وفي الشوط الثاني تقمص إنريكي جارسيا كيكي دور البطولة وسجل الهدفين الثالث والرابع لآلافيس في الدقيقتين 54 و59 ثم رد رفاييل مير فيسينتي بهدف لإشبيلية في الوقت بدل الضائع.

وحصد آلافيس أول ثلاث نقاط له ليتقدم للمركز السابع وظل إشبيلية بدون رصيد في المركز الأخير.