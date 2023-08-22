أعلن الباحث حسام عبدالعظيم، مؤسس مبادرة "شواهد مصر"، المهتمة بكشف وإنقاذ الآثار غير المسجلة، في بيان للمبادرة عبر "فيسبوك"، عن التوصل لشاهد قبر السيدة چنانيار هانم والدة عدلي باشا يكن، رئيس وزراء مصر ورئيس مجلس الشيوخ في عهد الملك فؤاد.



وذكر عبدالعظيم، أن مبادرة "شواهد مصر" تداركت الشواهد قبل أعمال إزالة لحقت بحوش مقبرة خليل باشا يكن؛ حيث أنقذت شاهد قبر جنانيار هانم في اللحظة الأخيرة.



وأشار إلى جهود ومساعدة الطبيب المهتم بالتراث الدكتور مصطفى الصادق وأعضاء المبادرة محمد عبدالملك وإبراهيم طايع، مؤكدا أنه تم نقل وتسليم هذه الآثار غير المسجلة لوزارة السياحة والآثار بعد إبلاغ الأخيرة من قِبَل المبادرة وأبدت الوزارة استعدادها لاستلام القطع الثلاثة.



* عملية الكشف



وعن تفاصيل كشف الشواهد، أوضح عبد العظيم، في بيان المبادرة، أن "شواهد مصر" مرت صباح أمس على عدد من الأحواش والمدافن ذات الطُرُز المعمارية والفنية الفريدة والتي تحوي شخصيات هامة داخل حيز الإزالات، ووجدت أنه قد تم إخلاء حوش چنانيار هانم من الرفات ومباشرة قبل بدء المعدات الثقيلة بهدم المدفن، ساعدت المبادرة قاطني المنطقة و حي الخليفة بإنقاذ شاهدا قبر چنانيار هانم.



* زخارف بديعة



وكشف عن مكونات القطع المكتشفة التي أنقذتها المبادرة، والتي ضمت شاهدا رئيسيا وآخر خلفيا مضاهيا منحوت عليه زخارف نباتية بديعة بالنحت البارز، وعليها طبقة من الذهب.



* أبيات من الشعر



وعن الشاهد الرئيسي؛ فهو منحوت عليه 13 بحرا يحوي أبياتا من الشعر واسم المتوفاة و زوجها وخلفية تلك البحور ملونة باللون الأزرق والكلمات والإطار الشامل لكل البحور عليهم طبقة من الذهب، هذا غير أن رقبة الشاهد مرسوم عليها عقد يتدلى منه نجمة ذهبية مُشِعَّة و حولها بقايا زخارف نباتية مُذَهَّبَة، وداخل تلك البحور كُتِب التالي:



"أيُّها الزائر للقبر الذي

قد حَوَى من كُلّ طيب أطيَبه

قل لهذا القبر إن جزت به

فيك يا هذا جنان طيبة

واراهُ قائلا يا زائري

أصبَحَت عندي جنانٌ معجبة

وكذا التاريخ أضحى قائلاً

هذه جنات عدن طيبة

سنة 1314

هذا قبر جنَّتمَكان الست جنانيار

خانم حرم جَنَّتمَكان خليل باشا كامل

يكن توفت في يوم الأربعاء

الموافق ٤ صفر سنة 1314".



* صاحبة الشاهد



كما تم العثور على تاج من كتلة واحدة من الرخام الأبيض عليه بقايا ألوان وتذهيب كان يُثَبَّت أعلى الشاهد الرئيسي.



ومن ذلك نعلم أن چنانيار هانم هي زوجة خليل باشا كامل يكن والدا عدلي باشا يكن رئيس وزراء مصر و قد توفت في 4 صفر سنة 1314 هجرية الموافق 15 يوليو سنة 1896 ميلادية أي في عهد الخديوي عباس حلمى الثاني.



ووجهت المبادرة الشكر لكل قيادات وزارة السياحة والآثار ، وخصت الدكتور أبو بكر أحمد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ومدير عام آثار منطقة الإمام الشافعي، فضلا عن رانيا الشيوي وجميع مفتشي الآثار في المنطقة وحي الخليفة، وذلك مع تسهيلهم لإجراءات إنقاذ الآثار غير المسجلة وذلك للحفاظ على هذا الإرث الإنساني غير المتكرر.