قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن إعلان الوزارة اكتشاف إصابتين بمتحور كورونا الجديد EG.5، يأتي في إطار التقصي الذي تقوم به الوزارة، على مستوى أماكن التقصي بمختلف المحافظات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الأعراض التي ظهرت على الحالتين المكتشفتين، ليست مختلفة عن أعراض دور البرد العادي.

ونوه أن المواطن عليه اللجوء إلى المستشفى، إذا ظهرت عليه أعراض تنفسية، مع وجود عوامل خطورة مثل الإصابة بأمراض الجهاز المناعي، وكبر السن، ومواجهة مشكلة وصعوبة في التنفس.

ولفت إلى أن «أدوار البرد العادية تُعالج من خلال الطبيب داخل المنزل»، مشددًا على أهمية عدم اللجوء إلى استخدام المضادات الحيوية في العلاج، إلا بوصفة طبية.

وعن إمكانية تأجيل الدراسة بسبب المتحور الجديد، عقب: «حتى اللحظة الأدلة الطبية العلمية لا تشير إلى هذا الاتجاه، المتحور أكثر انتشارًا، لكنه ليس أشد في درجة المرض، ولا يؤدي إلى زيادة معدلات دخول المستشفيات والعناية المركزة أو الوفيات».

وأشار إلى أن المواطنين لا يحتاجون سوى اتباع الإجراءات المعتادة، والمعلن عنها مسبقًا، كالتباعد، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، وحصول أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على الجرعة التنشيطية.

وأوضح أن الإجراءات تشمل استخدام الكمامات في الأماكن سيئة التهوية والمزدحمة، وحرص المصاب بدور برد أو فيروس تنفسي على ارتداء الكمامة، وعدم الاختلاط مع الآخرين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إيجابية حالتين لفيروس «كوفيد-19» من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.، لافتة إلى أن «الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم خفيفة».