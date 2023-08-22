قائد فاجنر يظهر بمقطع فيديو جديد بعد شهرين من انتفاضته ضد الكرملين

ظهر قائد مجموعة فاجنر الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، في مقطع فيديو جديد على الإنترنت، بعد حوالي شهرين من انتفاضته القصيرة ضد الكرملين.

وتم تسجيل المقطع الذي تبلغ مدته 40 ثانية، والذي يظهر فيه بريجوجين بزي مموه ويحمل بندقية، في بلد أفريقي، حسبما ذكرت قناة "جراي زون" على تليجرام المقربة من فاجنر، مساء الاثنين.

ولم يكن هناك تأكيد على نحو مستقل لمقطع الفيديو ولا معلومات إضافية حول وقت أو مكان تصويره.

وقال بريجوجين في الفيديو: "نحن نعمل. درجة الحرارة أكثر من 50. كل شيء نحبه".

وأضاف: "تقوم مجموعة فاجنر بأنشطة استطلاع وتفتيش، مما يجعل روسيا أكبر في جميع القارات وأفريقيا أكثر حرية. العدالة والسعادة للشعوب الأفريقية. كابوس داعش والقاعدة ورجال العصابات الآخرين. نحن نستعين بأبطال حقيقيين ونواصل الوفاء بالمهام التي تم تحديدها والتي وعدنا بأننا سنفعلها".

وكان مقاتلو بريجوجين يقومون بحملة إلى جانب الجيش الروسي النظامي لعدة أشهر في حرب موسكو في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير 2022.

وفي نهاية يونيو، حشد بريجوجين رجاله لمسيرة إلى موسكو بسبب الإحباط مما اعتبره عدم فعالية القيادة العسكرية الروسية ، لكنه أوقفها بعد بضع ساعات بعد المفاوضات.

وبحسب ما تردد، وعد الكرملين بريجوجين بالحصانة من الملاحقة القضائية، وكان أحد شروط العفو هو رحيله إلى بيلاروس المجاورة. ومع ذلك، تردد أن بريجوجين ظهر مرة أخرى في روسيا على هامش قمة أفريقيا في سان بطرسبرج في نهاية يوليو.

وفي الآونة الأخيرة، كان هناك قلق من أن دولة النيجر الواقعة في غرب أفريقيا يمكن أن تقترب الآن من روسيا في أعقاب انقلاب عسكري في يوليو، وهو ما قال بريجوجين إنه يرحب به.