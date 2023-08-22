باحث: تلقيت تهديدا من مكتب المرشد بسبب مقال كتبته في 2013

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد، المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، إنّ حادث مقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة، قبل 7 أيام من ثورة 30 يونيو 2013، كان له دلالات مخيفة.

وأضاف في لقاء لبرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن مصر شهدت وقتها حوادث إحراق لعشرات الكنائس، معقبًا: «كان هناك الرفض للآخر الديني والسياسي، واستخدام لغة ومناهج وأساليب الإقصاء ضده، وصولا إلى الصدام مع الناس ومؤسسات الدولة، أي أن صدام الإخوان كان مع تاريخ ومجتمع».

وذكر أن الناس خرجت إلى الشوارع؛ رفضًا لمخططات الإخوان التي استهدفت حكم البلاد لمدة 500 عام على الأقل دون تداول السلطة، مشيرًا إلى أنه تناول هذا الأمر وكتب مقالا بعنوان «عدى النهار» في أبريل 2013.

وأوضح أنه اعتمد في المقال على إسقاط قصيدة الراحل المبدع عبدالرحمن الأبنودي، التي صاغها عشية حرب 1967، على جماعة الإخوان.

وأكمل: «قلت إن الإخوان هم المغربية، وأن الشعب سيخرج منه نهار ونور قريبا، وكان ذلك إحساس مثقف وإنسان وواحد من الناس، فاتصل ليلا مكتب الإرشاد يهدد، وقال لنا مدير مكتب المرشد في الليلة ذاتها إحنا قاعدين 500 سنة على الأقل، أنت رجل تعيش في برج عاجي، وكل ما تقوله تُرهات».