وزيرة الخارجية الألمانية تبدي رد فعل هادئ حيال مناقشة توسيع مجموعة بريكس

أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، رد فعل هادئا على مناقشة توسيع مجموعة دول بريكس خلال قمة المجموعة المنعقدة في جنوب أفريقيا.

وفي أعقاب محادثات مع نظيرها الإستوني مارجوس تساكنا، قالت بيربوك في برلين، اليوم الثلاثاء، إنها تراقب قمة المجموعة التي تضم 5 اقتصادات صاعدة "باهتمام لأنني متلهفة تماما لرؤية البيان الختامي الذي سيصدر في النهاية".

وأضافت السياسية المنتمية لحزب الخضر أنها متلهفة كذلك لرؤية "من سينضم للمجموعة وكيف".

وكانت أكثر من 30 دولة أكدت مشاركتها في اجتماع بريكس وتمت دعوة 67 سياسيا رفيع المستوى من أفريقيا وجنوب الكرة الأرضية، بالإضافة إلى 20 ممثلا للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجماعات اقتصادية إقليمية في أفريقيا، لحضور القمة التي تنعقد في جوهانسبرج اليوم وتستمر حتى بعد غد الخميس.

وأعربت بيربوك عن سرورها لعدم سفر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى القمة بسبب أمر الاعتقال الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، لافتة إلى أن هذا الأمر يوضح أن المحكمة الجنائية ليست "نمرا بلا أسنان".

تجدر الإشارة إلى أن اسم بريكس يشير إلى أسماء الدول الخمس الأعضاء في المجموعة حتى الان، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وسيتم تحويل اسم المجموعة إلى "بريكس بلاس" حيث تعتزم ضم العديد من الأعضاء الجدد.

وقالت بيربوك إنها لا تشعر بخيبة أمل لأن دولا كانت أجرت معها نقاشا حول تعزيز التعاون، تعتزم الانضمام إلى مجموعة بريكس، كما أنها لا ترى أن هناك انقساما في مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الرائدة في كل القارات ومن بينها الصين وروسيا وجنوب أفريقيا، وأردفت: "في هذه الأوقات تشعر كل الدول في هذا العالم بمدى أهمية التعاون والشراكة".

ورأت بيربوك أن على كل دولة أن تسأل نفسها مرارا وتكرارا "أي شراكة تتناسب على أفضل نحو مع قيمها ومصالحها؟ أيها أكثر فائدة على المدى الطويل؟"، وقالت إن الجدل داخل دول البريكس في العام ونصف العام الماضي بالتحديد "انتهى إلى أن ردود الأفعال القديمة ربما لا تكون دائما هي الإجابات للغد".

وأعربت بيربوك عن اعتقادها بأنه لا فائدة أن يكون هناك تعاون وثيق داخل البريكس مع بوتين "الذي قصف –بكل ما تحمله الكلمة من معنى- اتفاق الحبوب (الأوكرانية) وهو ما تعاني منه دول من بينها أيضا البرازيل أو جنوب أفريقيا".