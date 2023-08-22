إيطاليا: إجلاء 700 شخص وإعلان أعلى درجات التأهب في 16 مدينة مع استمرار الحرائق

أدى حريق غابات مستعر في جزيرة إلبا الإيطالية التي تشتهر بقضاء العطلات منذ مساء أمس الاثنين، إلى إجلاء 700 شخص، بينما أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أعلى مستوى للإنذار من الحرارة في 16 مدينة، اليوم الثلاثاء.

وأعلن الدفاع المدني في إقليم توسكاني اليوم الثلاثاء، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن عمليات الإخلاء تمت من موقع للتخييم ومن العديد من المباني السكنية.

وأدى الحريق إلى حرق 14 هكتارا من الاراضي في المجمل حتى الآن، إلا أن هناك تقارير أفادت بأن الحريق صار تحت السيطرة صباح اليوم الثلاثاء.

وفي حال لم يتدهور الوضع، فمن الممكن أن يعود الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم وملاجئهم في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وتضررت الغابات الواقعة بين بلدات ريو مارينا وبورتو أزورو وأورتانو، بشكل خاص، من جراء النيران المستعرة في الجزيرة التي تحظى بشعبية بين الراغبين في قضاء العطلات. ولم تفد أنباء بسقوط ضحايا حتى الآن.

ووفقا لفرقة الإطفاء، فقد اندلع الحريق مساء أمس الاثنين، وانتشرت ألسنته سريعا بسبب الرياح.