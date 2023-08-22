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سجل المهاجم فيتور روكي، الذي سيدافع عن قميص برشلونة الموسم المقبل، مساء الإثنين، هدفا رائعا في التعادل بين فريقه أتلتيكو باراناينسي أمام جوياس، في ختام مباريات الجولة ال20 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

افتتح المهاجم الشاب صاحب ال18 عاما، التسجيل في الدقيقة (38) بطريقة رائعة من تسديدة رائعة بيمناه بعد مراوغة للدفاع على حافة منطقة المنافس، ليتقدم للضيوف.

وقبل نهاية المباراة ب10 دقائق، نجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل عبر أليسون باتيستا، ليحافظ باراناينسي على المركز السادس ب32 نقطة، بفارق 16 نقطة عن بوتافوجو المتصدر.

بينما ظل جوياس الذي يقوده المدرب البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا، قريبا من منطقة الهبوط باحتلاله للمركز ال15 برصيد 23 نقطة.

بهذا الشكل احتفل روكي بضمه لقائمة منتخب البرازيل تحت 23 عاما لمواجهة المغرب وديا الشهر المقبل؛ استعدادا لخوض دورة الألعاب الأمريكية في تشيلي بين أكتوبر ونوفمبر.