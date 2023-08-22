النمسا تعلن العثور على متسلق جبال ربما يكون مفقودا منذ 22 عاما

أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على شخص، قد يكون مفقودا منذ 2001، في نهر جليدي غربي البلاد.

وأضافت الشرطة أن دليلا لمناطق الجبال عثر على الرفات شرق قمة جبل جروسفينيديجرعلى ارتفاع 2900 متر فوق سطح البحر.



وتم العثور على حقيبة ظهر بها بطاقة ائتمان ورخصة قيادة على بعد أمتار من الرفات.

وبناء على التحقيقات حتى الآن، تفترض السلطات أن الضحية رجل نمساوي كان يبلغ من العمر آنذاك 37 عاما، وكان في رحلة تزلج على النهر الجليدي الواقع قرب ماتراي عندما تعرض للحادث.

وأوضحت الشرطة أن تقرير الحمض النووي لتحديد هويته بصفة نهائية لن يصدر إلى بعد عدة أسابيع.