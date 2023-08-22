لجنة التنسيق السياسي والدبلوماسي السعودي العماني تعقد اجتماعها الأول بالرياض

ناقشت لجنة التنسيق السياسي والدبلوماسي المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العماني في اجتماعها الأول في الرياض، اليوم الثلاثاء، "سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاجتماع استعراض مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب، وبما يلبي تطلعات القيادتين ويحقق مصالح الشعبين ، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وشهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وعُمان تطورًا كبيرًا، حيث يجمع البلدين رؤى طموحة -رؤيتا المملكة 2030 وعمان 2040-، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في الخمس سنوات الماضية 9ر52مليار ريال (الدولار يساوي 75ر3ريال سعودي).