 السجن المشدد 3 سنوات لمتهم وتغريمه ٥ آلاف جنيه لاتهامه بقتل شخص في سوهاج - بوابة الشروق
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السجن المشدد 3 سنوات لمتهم وتغريمه ٥ آلاف جنيه لاتهامه بقتل شخص في سوهاج

محمد عبد المجيد
نشر في: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 8:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 8:12 م

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 5 آلاف جنيه، لاتهامه بقتل مواطن والشروع في قتل 3 أشخاص بمساعدة آخرين، بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم، وأحمد عصمت، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من عام 2019، عندما وجهت النيابة للمدعو (ف. ع)، تهمة قتل المجني عليه الطفل (ح. ج)، مع سبق الإصرار، والشروع في قتل 3 مواطنين بالاشتراك مع آخرين؛ بسبب خلافات بين الطرفين، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

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