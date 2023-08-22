هشام يكن يجدد عضويته في الزمالك بعد رحيل مجلس مرتضى

حرص هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق على الظهور من جديد في مقر النادي، بعد غياب طويل اثر خلاف بينه وبين مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضى منصور.

وظهر يكن في مقر النادي وقام بتجديد عضويته بعد المضايقات التي كان قد تعرض لها غي فترة المجلس السابق والخلافات مع رئيسه مرتضى منصور.

وخلال وجوده بمقر الزمالك أكد يكن أنه في بيته كما هو الحال الذي يجب أن يكون عليه النادي بالنسبة لجميع أبنائه متمنيا ان تشهد الفترة المقبلة مستقبلا أفضل للزمالك.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد تقدم باستقالة جماعية بعد اسابيع من إعلان رئيسه مرتضى تنه لن يتواجد في النادي، وكان قد صدر ضده حكم قضائي بعزله من منصبه.

وقامت وزارة الشباب والرياضة أمس الاثنين بتعيين لجنة ثلاثية تدير النادي لحين عقد الانتخابات