 الشارقة الإماراتي يصعد لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا - بوابة الشروق
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الشارقة الإماراتي يصعد لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 9:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 9:39 م

تأهل فريق الشارقة الإماراتي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على مضيفه تركتور سازي تبريز الإيراني 3 / 1، اليوم الثلاثاء، في الدور الإقصائي المؤهل لدور المجموعات.

وأنهى الشارقة الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه شاهين عبد الرحمن في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، سجل الشارقة الهدف الثاني عن طريق عثمان كمارا في الدقيقة 85 قبل أن يسجل تركتور سازي تبريز هدف تقليص الفريق عن طريق مهدي هاشمنجاد 86.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل كايو فرنانديز الهدف الثالث للشارقة من ركلة جزاء.


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