تقرير عبري: المواجهة مع حزب الله تسببت بحرائق أكثر من حرب لبنان الثانية



ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن التصعيد في الجبهة الشمالية تسبب بحرائق نحو 800 موقع في شمال إسرائيل.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن الحرائق التهمت نحو 189 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع) في الجولان والجليل، هو رقم غير مسبوق أكبر بكثير من الحرائق التي اندلعت خلال حرب لبنان الثانية ومن حريق الكرمل عام 2010، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، أوردت القناة 12 الإسرائيلية أن الاشتباكات في جبهة الشمال تسببت بحرائق في 790 موقعا بمساحة 189 ألف دونم.

وقال حزب الله إنه استهدف مواقع لجنود إسرائيليين في محيط موقع المطلة وأصابها بشكل مباشر.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت بأن 5 صواريخ مضادة للدبابات أُطلقت على منطقة الغجر في الجليل الأعلى دون وقوع إصابات.

وأفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن صفارات الإنذار دوت في بلدة منارة في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان.