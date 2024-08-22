 إيران: عمليات محور المقاومة ستستمر ما دام العدوان مستمرا على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران: عمليات محور المقاومة ستستمر ما دام العدوان مستمرا على غزة

وكالات
نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 6:30 م | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 6:30 م

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الخميس، عن نائب لقائد فيلق القدس الإيراني قوله إن عمليات محور المقاومة ستتواصل ما دامت جرائم الكيان الصهيوني مستمرة في غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، جدد زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، التأكيد على الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضاف: "العدو الإسرائيلي يستمر في جريمة القرن والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بشراكة أمريكية ودعم غربي"، مؤكدا أن "معاناة الشعب الفلسطيني تتجدد وتكبر مظلوميته بقدر ما قد مضى من عقود من الزمن وبقدر ما استجد فيها".
وأشار إلى أن "المقاومة بغزة ما زالت تتصدى للعدو الإسرائيلي وتلحق به خسائر كبيرة"، مشددا على أن "عودة العمليات الاستشهادية ضد العدو الإسرائيلي خطوة مهمة وموفقة".

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