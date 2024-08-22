أعضاء مجلس الشعب السوري يؤدون القسم برئاسة أكبرهم سنا

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أدى أعضاء مجلس الشعب السوري اليوم الأربعاء القسم الدستوري في اليوم الأول لأعمال الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الرابع كما سيتم انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس.



وترأس أعمال المجلس اليوم أكبر أعضاء مجلس الشعب سنا النائب محمد خير دياب الماشي.



وقال الماشي في افتتاح الجلسة: "الدور التشريعي الرابع لمجلس الشعب جاء نتيجة انتخابات نزيهة بإشراف اللجنة القضائية العليا للانتخابات وتعبيرا عن وعي شعبنا والتزاما بتوجيهات الرئيس بشار الأسد".

وبعد كلمة رئيس المجلس المؤقت، أدى الأعضاء القسم الدستوري.

وفي 18 يوليو الماضي، أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.

وقالت اللجنة إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت أكثر من 38%، وأن النتائج تعكس أوسع تمثيل للشعب السوري بمختلف فئاته وقطاعاته.

وبلغ عدد المرشحين 1516 مرشحا، تنافسوا على 250 مقعدا في المجلس، وتم إعداد لوائح بأسمائهم وإرسالها إلى كل مراكز الاقتراع، والتي بلغ عددها 8151 مركز اقتراع في جميع المحافظات السورية.