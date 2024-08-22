إقبال كبير على الورش الصيفية بمركز طنطا الثقافي

شهد المركز الثقافي بطنطا، أمس الأربعاء، إقبالًا كبيرًا من الرواد على ورشة التصوير الفوتوغرافي التي نظمتها الفنانة جنا الشرقاوي. وأكدت الشرقاوي أهمية التصوير في حياتنا اليومية والعملية، مشيرة إلى أنواع التصوير المختلفة مثل البورتريه، المناظر الطبيعية، والمنتجات.

تأتي هذه الورشة ضمن الأنشطة المكثفة التي تشهدها مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار البرامج الصيفية لوزارة الثقافة.

وأوضحت الشرقاوي كيفية إخراج صورة بجودة عالية، سواء من الكاميرا أو كاميرا الموبايل، موضحة أهم النصائح للمبتدئين في مجال التصوير وكيفية تكوين أفكار وزوايا مبتكرة للتصوير للأشخاص والمنتجات. وقدمت تطبيقًا عمليًا مع المتدربين خلال الورشة، التي تقام على مدار يومين بالمجان بمشاركة أكثر من 50 متدربًا.

في نفس السياق، استكمل الفنان عزت بسيوني، قائد فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، تدريبات المشاركين في ورشة الإيقاعات. وأكد بسيوني أن تعلم الإيقاع والأساسيات عن طريق الممارسة وتوفر الوقت يمكن أن يؤدي إلى العمل على إيقاعات وأنماط معقدة على آلة الطبلة.

وفي إطار التوعية الثقافية للأطفال والشباب، نظم المركز لقاءً ثقافيًا حول "كيفية التواصل الاجتماعي مع نفسك وأسرتك" بقيادة الدكتورة أميرة عناني، خبيرة الإتيكيت والإخصائي النفسي. وأوضحت عناني أهم العادات التي يجب التخلص منها وكيفية التعامل والتواصل بين أولياء الأمور وأبنائهم، مع التركيز على تعزيز القيم والعادات الإيجابية وتوضيح آليات النجاح داخل الأسرة.

تأتي هذه الفعاليات ضمن أنشطة فرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

ويستقبل المركز اليوم، في الثامنة مساءً، حفلاً فنياً لفرقة كورال مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية بقيادة الفنان الدكتور محمد عبد الستار، ضمن قوافل فنون مواهب الأوبرا بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، وذلك لنشر الإبداع في محافظات مصر، وبإشراف الدكتور سامح صابر، المدير الفني لمركز تنمية المواهب.