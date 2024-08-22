اتحاد الكرة ينظم ورشة خاصة بتراخيص أندية الدوري الممتاز

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تنظيم ورشة عمل خاصة بتراخيص أندية الدوري الممتاز، يوم الأحد المقبل 25 من أغسطس الجاري.

وكتب اتحاد الكرة في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يستضيف الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري، ورشة عمل خاصة بتراخيص أندية الدوري الممتاز والتي يتم اقامتها بشكل سنوي».

وأضاف البيان: «تتضمن الورشة توضيح اللوائح الخاصة بالتراخيص، وذلك بحضور وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ومحمد الطوبجي مدير إدارة التراخيص بالاتحاد ومحمود عابدين رئيس لجنة منح التراخيص بالاتحاد».