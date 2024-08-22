البترول: نبحث مع شركة شل مصر خططها المستهدفة لحفر آبار جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي

عقد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع داليا الجابري رئيس شركة شل مصر، بحضور قيادات الوزارة، وهيئة البترول، وإيجاس وشل.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض توضيحي شارح لمناطق امتياز الشركة بمصر بالبحر المتوسط وخططها الجارية والمستهدفة لحفر آبار جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بتلك المناطق، وتنمية الاكتشافات الغازية الجديدة للشركة.

وبحث الوزير مع رئيس شركة شل مصر أنشطتها في مجال تسويق الزيوت، وخفض الكربون والتنمية المجتمعية، ومشروع المصرية للغاز الطبيعي المسال، مؤكدة التزامها وتعاونها مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.

وأكدت الجابري حرص شل على تنمية أعمالها بمصر في ظل ما تحظى به من دعم وتعاون، لافتة إلى أن العلاقات الوثيقة والعمل المثمر والتعاون والتطوير المستمر على مدى 110 أعوام مع مصر رسالة أساسية تؤمن بها شل.

وشهد العرض التوضيحي مناقشة من الوزير حول التقدم المحقق في مناطق امتيازها مثل منطقة غرب الدلتا العميق WDDM بمرحلتيها العاشرة والـ11 لإنتاج الغاز الطبيعي، ومنطقة شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط لتنمية كشف غرب مينا الجديد ووضعه على الإنتاج، ومشروع حقل هارمتان العميق كشريك مع بريتش بتروليوم المشغل الرئيسي، وأعمال الاستكشاف في المناطق الجديدة، مؤكداً دعم الوزارة الكامل لهم في مواجهة أي تحديات قد تطرأ.

وأثنى على الجهد المبذول وحرص شل على شراكتها مع مصر وتنميتها باستمرار ومشاركتها في برامج المسئولية المجتمعية وتنمية المجتمعات المحيطة، والتزامها الصارم المتعارف عليه عنها فيما يخص تطبيق جميع إجراءات وقواعد السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، كما أكد أن الحكومة الجديدة عازمة بقوة على القضاء على التحديات التي قد تعيق العمل وزيادة الإنتاج وسيتم الإعلان قريباً عن خطة محددة الإجراءات في هذا الشأن، موضحة أنها مستمرة في التأكيد على العمل سوياً وتحقيق صالح الوطن والشركاء، بما يدعم استمرار مسيرة العمل وتحقيق قصص نجاح تضاف للصناعة البترولية والاقتصاد الوطني.



