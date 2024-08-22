مياه المنيا تبحث زيادة الإيرادات وتقليل النفقات والاستغلال الأمثل للأصول

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صرح المهندس رجب السعيد جبر رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بأن الشركة تبحث زيادة الإيرادات وتقليل النفقات والاستغلال الأمثل للأصول.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة، اليوم الخميس، بحضور الدكتور محسن عبد الجيد رئيس القطاع المالي والتجاري بالشركة القابضة، والمهندس منتصر عبد الوهاب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا.

كما حضر الاجتماع المهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري بالمنيا، والمحاسب محمود أسامة نائب رئيس مجلس الإدارة، والمستشار ناجح عبد الوهاب المستشار القانوني للشركة وأعضاء مجلس الادارة.

فيما تناول الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ خطط العمل بالشركة خلال الفترة المقبلة.