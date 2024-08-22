أوكرانيا تضرب عبارة روسية محملة بالنفط واشتعال النيران بها

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أفادت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية، اليوم الخميس، بأن حريقا نشب في عبارة محملة بصهاريج نفط في ميناء في منطقة كراسنودار جنوبي روسيا نتيجة لقصف أوكراني.

وبحسب إدارة المنطقة، كان إجمالي 30 صهريج نفط على متن العبارة. وألتقط سكان محليون مقاطع مصورة للهجوم. وتظهر المقاطع ألسنة لهب كبيرة وسحب ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد من العبارة في الميناء.

وهرعت خدمات الطوارئ إلى الموقع، وما زال هناك شخصان مفقودين.

وكتب فينيامين كوندراتييف حاكم منطقة كراسنودار عبر قناته على تطبيق تليجرام: "في هذه المرحلة، تم إنقاذ 17 فردا من الطاقم بالفعل". وأضاف أن البحث ما زال جاريا عن المفقودين.