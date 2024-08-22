رئيس أركان الجيش الباكستاني يجدد عزمه على الانتصار في الحرب على الإرهاب

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أعرب رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال سيد عاصم منير اليوم الأربعاء عن عزمه الراسخ على الانتصار في الحرب على الإرهاب.

جاء ذلك في خطاب في مؤتمر الشباب الوطني في إسلام أباد في حضور رئيس الوزراء شهباز شريف حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز".

وقال رئيس الأركان في الفعالية إن "مستقبل باكستان في أياد أمينة"، مضيفا أن الرابطة القوية بين الأمة والحكومة والجيش تضمن رخاء البلاد.

وأوضح أن حماية الأمة من الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي من مسؤولية الدولة.

وأضاف أن الشباب هو أهم وأثمن ثروة لدى باكستان وأنه لن يسمح لأي أحد باهدارها مهما كان الثمن

وجاءت تصريحات رئيس أركان الجيش بعدما أطلقت الحكومة عملية (عزم الاستحكام) الجديدة لمكافحة الإرهاب، مشيرةً إلى زيادة الهجمات الإرهابية في شتى أرجاء البلاد.

جدير بالذكر أن حركة طالبان الباكستانية تشن هجمات تستهدف قوات الأمن في البلاد ، وتشير تقديرات إلى أنها قتلت نحو 80 ألف باكستاني خلال عقود من أعمال العنف. كما تشن جماعة جول بهادور المحظورة أيضا هجمات في البلاد.

وتتهم إسلام آباد كابول بمساعدة الجماعات المتشددة التي تشن هجمات دامية عبر الحدود ضد قوات الأمن والمدنيين في باكستان من مخابئهم المزعومة في أفغانستان. وتنفي حركة طالبان التي تحكم أفغانستان هذه الاتهامات.

وتوترت العلاقات بين باكستان وأفغانستان بشدة ، وتم إغلاق أحد المعبرين الحدوديين الرئيسيين بين البلدين في وقت سابق من الشهر الجاري بعد تبادل إطلاق نار مميت بين قوات من الجانبين.