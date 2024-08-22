دي ماريا يختار الأفضل بين رونالدو وميسي

حسم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، الأفضلية بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفقاً لصحيفة ميرور البريطانية فإن دي ماريا أثار الجدل المستمر منذ سنوات، حيث يعتقد دي ماريا ببساطة أن ميسي أفضل من كريستيانو لأنه فاز بعدد أكبر من الكرات الذهبية.

وقال دي ماريا: "في نهاية الأمر، أفضل لاعب هو صاحب أكبر عدد من الكرات الذهبية، وميسي لديه 8 كرات. لذلك بالنسبة لي هناك فجوة معينة بينه وبين كريستيانو".

وحظى دي ماريا باللعب مع الأسطورتين رونالدو وميسي، وجاور دي ماريا ميسي في باريس سان جيرمان والمنتخب الأرجنتيني، وفازوا بكأس العالم 2022 في قطر، وكوبا أمريكا 2024 التي اعتزل اللعب دولياً بعدها.

ولعب مع رونالدو في ريال مدريد، وحققا العديد من البطولات أبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2014 مع الميرنجي.

وفاز ميسي ب8 كرات ذهبية بينما فاز رونالدو ب5 كرات ذهبية، ويلعب ميسي الآن لنادي إنتر ميامي الأمريكي بينما يلعب رونالدو لنادي النصر السعودي.