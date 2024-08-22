كريم فؤاد أفضل ظهير أيسر في الموسم الماضي من الدوري

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أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اختيار كريم فؤاد، ظهير النادي الأهلي، كأفضل مدافع أيسر في الموسم المنصرم من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي توج بلقب الدوري للمرة 44 في تاريخه، بعدما أنهى الموسم برصيد 85 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه بيراميدز.

وكتب الحساب الرسمي للرابطة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بتصويت الجماهير كريم فؤاد هو أفضل مدافع أيسر في الدوري هذا الموسم».

وتفوق كريم فؤاد على كل من محمد حمدي، لاعب بيراميدز، وإسحاقو يعقوبو لاعب البنك الأهلي، وجوزيف جوناثان نجويم لاعب مودرن سبورت.

وشارك كريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر بشكل اضطراري بعد إصابة علي معلول الظهير الأيسر الأساسي للفريق بقطع في وتر أكيليس، فيما تعرض كريم فؤاد لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في نهاية الموسم.

وكانت الرابطة أعلنت أمس الأربعاء، اختيار محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، كأفضل حارس في الموسم المنتهي للدوري.

وتطرح رابطة الأندية أسماء 4 مرشحين في كل مركز، ويبقى التصويت أمام الجمهور لمدة 24 ساعة، حيث تختار على مدار الأيام الفريق الأفضل في الموسم.