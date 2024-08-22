 احتجاجات في بلوشستان على عدم استفادة الإقليم من الممر الصيني الباكستاني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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احتجاجات في بلوشستان على عدم استفادة الإقليم من الممر الصيني الباكستاني

د ب ا
نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 8:46 م | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 8:46 م

تشهد بلوشستان الباكستانية احتجاجات ضد مشروع الممر الصيني الباكستاني، حيث يعبر المحتجون عن قلقهم بشأن التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي يعتقدون أنها نتجت عن المشروع.

ويشير المحتجين إلى أن إقليمهم لا يستفيد بشكل ملحوظ من المشروع، ويطالبون بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. 

 

وأفادت التقارير بأن المحتجين في جوادر يعربون عن استيائهم من قلة الوظائف التي يحصلون عليها مقارنة بالعمالة الصينية، ومن عدم الاستفادة من الإيرادات التي تولدها المشاريع، حيث لا تتجاوز حصة حكومة بلوشستان 2% من تلك الإيرادات.

في المقابل، تقول الصين إن المشروع سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة، بما في ذلك فرص العمل.

ولكن الباحث أنام إقبال من كراتشي يرى أن نقص البنية التحتية في الإقليم يعوق الاستفادة الكاملة من المشروع.


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