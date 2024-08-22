واشنطن: السلطة الفلسطينية لها دور بالحفاظ على الاستقرار بالضفة

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد قولها، إن الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون في الضفة الغربية يمكن أن تعرض مفاوضات وقف إطلاق النار للخطر ويجب أن تتوقف.

وأضافت جرينفيلد أنه "يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ التدابير اللازمة لاعتقال مرتكبي الجرائم وتقديمهم إلى العدالة"، مؤكدة أنه "يجب تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية".

وأشارت المندوبة الأمريكية إلى أن "السلطة لها دور حاسم في الحفاظ على الاستقرار بالضفة وهي مصلحة أمنية إسرائيلية".

وفي وقت سابق، حذّرت الولايات المتحدة من أن إسرائيل ستشهد تأثيراً سلبياً "هائلاً" إذا انهارت السلطة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقراً ساعدت في الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية، حتى مع احتدام الحرب في قطاع غزة الذي تديره حماس منذ سنوات.