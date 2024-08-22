اتهام أمريكي من أصل صيني بالعمل لصالح الصين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توقيف مواطن أمريكي من أصل صيني في نيويورك للاشتباه بعمله لصالح وزارة أمن الدولة الصينية.



وأشار بيان للوزارة الأمريكية، يوم الأربعاء، إلى أن المواطن المدعو يوانجون تانغ "كان عميلا للصين ونفذ مهام بأمر من وزارة أمن الدولة الصينية" خلال الفترة بين 2018 ويونيو 2023.



وحسب البيان، فإن المتهم كان يتلقى تعليمات من مسؤول في وزارة الأمن الصينية وكان يرسل إليه تقارير عن أشخاص ومجموعات من الأشخاص، كانت الصين تعتقد بأنهم قد يلحقون أضرارا بالمصالح الصينية.

وقد يحكم على يوانجين تانغ البالغ 67 سنة من العمر بعقوبة سجن تصل إلى 20 عاما في حال إدانته.

ويشار إلى أن المتهم مواطن صيني سابقا، وتم سجنه في الصين لأنشطته السياسية. ومنذ عام 2002 كان يقيم في تايوان، وفي وقت لاحق في الولايات المتحدة، حيث حصل على حق اللجوء السياسي وشارك في اجتماعات المنشقين الصينيين المقيمين على الأراضي الأمريكية.