أحيا الفنان علي الحجار حفلًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ32، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وتفاعل الجمهور مع علي الحجار في حفلته خلال تقديمه أغنية «الزين والزينة»، وبدأوا بترديد كلمات الأغنية معه، كما شاركوا في الرقص على أنغامها، مستعيدين ذكرياتهم معها.

وافتتح علي الحجار الحفل على مسرح المحكي في مهرجان القلعة بأغنية «المال والبنون»، حيث استقبله الجمهور بحفاوة، مصحوبة بالصيحات والتصفيق.

وعبر علي الحجار عن امتنانه لتحية الجمهور قائلاً: «متشكرين على الاستقبال الحلو ده، بنستناه من السنة للسنة».

وفي حفل آخر ضمن المهرجان، أبهرت نادية مصطفى الجمهور بأغنيتها «الصلح خير»، التي تفاعل معها الحضور بالتصفيق، وسط أجواء من السعادة والبهجة.

وقدمت نادية مصطفى، بمصاحبة فرقتها، باقة من أشهر أغانيها التي ساهمت في نجاحها وشهرتها، منها: "مسافات"، "جاي في إيه"، "قولها أنت"، "سلامات"، و"يحلها الحلال".