الإسباني إنريكي أرسي يكشف تفاصيل أولى مشاركاته في السينما المصرية

أقيم مساء أمس مؤتمر صحفي للممثل الإسباني إنريكي أرسي في أحد فنادق القاهرة الكبرى، للكشف عن تفاصيل مشاركته الأولى في السينما المصرية من خلال فيلم "موسم حصاد الكاكا"، وذلك بحضور عدد من أبطال الفيلم وصناعه، منهم: محمد ثروت، والمنتجان محمد عماد، ومحمد الكومي، والمخرج معتز حسام.

بدأ المؤتمر بكلمة الإعلامية رباب إبراهيم، حيث وجهت الشكر للحضور وفريق العمل، وللزملاء في الإعلام والصحافة على مجهودهم في متابعة أخبار الفيلم خلال الأيام الماضية.

وقال إنريكي أرسي إنه لم يكن يتخيل أنه سيأتي يوماً إلى مهد الحضارات، مصر، ولذلك يشعر بسعادة كبيرة لوجوده فيها، مقدماً شكره لكل فريق العمل الذي شاركه هذه الرحلة في التصوير.



وأكد أرسي أنه أحب روح المصريين وحسن ضيافتهم، وتاريخهم العريق، مشيراً إلى أنه يعشق الترحال بين البلدان للتعرف على الثقافات وعادات الشعوب المختلفة.

أعرب عن سعادته بأن أولى مشاركاته في السينما العربية بدأت من مصر، خاصة أن لديها سوقاً سينمائياً ضخماً ومتطوراً، سيمكنه من تحقيق شهرة وانتشار سريع في منطقة الشرق الأوسط.



وأشاد بكواليس تصوير الفيلم التي كانت مليئة بالضحك والمزاح طوال الوقت، مضيفاً أنه ليس لديه القدرة على الارتجال كما يفعل الممثلون المصريون، حيث يفضلون في إسبانيا الالتزام بالنص الأصلي. لكنه إذا رأى أن أي من مشاهده بحاجة إلى تعديل، فإنه يتشاور مع المخرج معتز حسام ويضيف التعديلات اللازمة.

وقال المنتج والمؤلف محمد عماد إن تواجد الممثل الإسباني إنريكي أرسي أعطى ثقلًا للفيلم، مضيفاً أنه تم التنسيق مع وكالته في إسبانيا لترجمة الفيلم إلى اللغة الإسبانية في محاولة لعرضه هناك.



فيما وجه الفنان محمد ثروت الشكر للشركة المنتجة على إتاحة الفرصة للعمل مع إنريكي أرسي، الذي وصفه بالممثل المحترف للغاية، متوقعاً أن يتفاجأ الجمهور بالكيمياء بينهما على الشاشة.

أردف ثروت أنه سعيد بالتعاون للمرة الثانية مع المخرج معتز حسام، فهو من القلائل الذين يستمتع بالعمل معهم.

وقال المخرج معتز حسام إن أول ما جذبه للفيلم هو السيناريو الرائع للمؤلف والمنتج محمد عماد، الذي يدور في إطار كوميدي أكشن.

وتابع أن عماد هو من اقترح مشاركة الممثل الإسباني إنريكي أرسي في العمل، وتواصل معه، ووافق فوراً دون تردد، رغم ازدحام جدوله.

وأكد حسام أن أرسي ممثل محترف وملتزم، وحريص على الإلمام بكل تفاصيل شخصيته، مشيراً إلى أن هناك مساحة للارتجال في الفيلم، حيث يجتمعون في جلسات عمل قبل التصوير للاتفاق على أية لزمات أو تعديلات.