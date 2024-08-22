 فيديو.. صور الأقمار الصناعية تظهر دمارا هائلا جنوب غزة بعد أوامر الاحتلال بالإخلاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. صور الأقمار الصناعية تظهر دمارا هائلا جنوب غزة بعد أوامر الاحتلال بالإخلاء


نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 11:49 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 11:49 ص

أظهرت صور الأقمار الصناعية، التي حصلت عليها شبكة CNN من Planet Labs، حجم الدمار الذي حل بمناطق جنوب غزة، بعد إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامره بالإخلاء.

وأوضح مقطع فيديو بثته الشبكة التطورات التي حلت بالمنطقة الإنسانية بالقرب من قيزان النجار قبل وبعد 16 أغسطس، وكذلك المنطقة الإنسانية بالقرب من القرارة قبل وبعد 7 أغسطس.

وخلُص تحليل أجرته CNN إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قلّص الشهر الماضي، المنطقة الإنسانية في غزة بنسبة 38%.

ولفت التحليل إلى أن «مساحة هذه المنطقة تبلغ الآن 39 كيلومترًا مربعًا (15 ميلًا مربعًا)، أي ما يزيد قليلاً عن 10% من إجمالي مساحة غزة».

ووفقا للأونروا، وكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين الفلسطينيين، فإن حوالي 84٪ من غزة مشمول الآن بأوامر الإخلاء المتعددة الصادرة خلال الشهر الماضي.

 

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