وزير الخارجية الصومالي: لن نقبل أي انتهاك لسيادة البلاد

أكد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي أحمد أن الصومال لن يقبل أي انتهاك لوحدته وسيادته أو أي طموحات خارجية ذات أهداف توسعية.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن الوزير قوله اليوم الخميس، إن الحكومة ستوافق فقط على المنافع المتبادلة مع إثيوبيا على أساس تجاري.

وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير بمديري الإدارات والمستشارين الكبار بالوزارة اليوم الخميس، وأطلعهم خلاله على المحادثات التى جرت في أنقرة بين الصومال وإثيوبيا، بوساطة تركيا.

وأوضح الوزير خلال كلمته أن الصومال انخرط في المحادثات بنوايا طيبة، بسبب العلاقات الأخوية الوثيقة مع تركيا.

وأضاف أن أي تفاهم مع إثيوبيا سيكون وفقًا للقوانين والأعراف والمعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

كما تطرق المسؤول الصومالي إلى أهداف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وسعيه إلى إشعال الصراع في منطقة القرن الأفريقي، حيث حذر من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى انتشار العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.