 في سابقة من نوعها.. نجم يقتحم مجرة درب التبانة بسرعة مليون ميل في الساعة - بوابة الشروق
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في سابقة من نوعها.. نجم يقتحم مجرة درب التبانة بسرعة مليون ميل في الساعة

أدهم السيد
نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 10:18 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 10:18 ص

أعلنت وكالة علوم الفضاء الأمريكية ناسا عن رصدها أحد أسرع الأجسام في مجرة درب التبانة، إذ اقتحم المجرة بسرعة مليون ميل في الساعة في سابقة من نوعها داخل المجرة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلا عن ناسا، أن النجم يبلغ حجمه ٢٧ ضعف حجم الكرة الأرضية ويبعد ٤٠٠ سنة ضوئية فقط عن المجموعة الشمسية.

يرجح علماء ناسا أن النجم من نوعية القزم البني، وهو نجم صغير لا يملك الطاقة الكافية للسطوع مثل الشمس؛ لقلة المواد اللازمة لعمل تفجيرات الاندماج النووي.

ويقول الدكتور كايل كريمر، المشارك في دراسات ناسا للجسم الجديد، إن سببين محتملين لسرعته، إما أن يكون نتيجة تصادم داخل مستعر أعظم، أو أحد النجوم الهاربة من أقطاب الثقوب السوداء.


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