علق الفنان حلمي عبد الباقي على الواقعة الأخيرة التي تعرض لها الفنان محمد فؤاد مع طبيب داخل مستشفى عين شمس التخصصي، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "قبل أي شيء وقبل أي كلام أنا كمواطن مصري أكن كل التقدير والاحترام لأي إنسان قد كرمه الله وجعله في خدمة ومساعدة البشر وأولهم الأطباء وكل مسئول في هذا المجال الإنساني".

وأضاف "عبد الباقي": "وهنا أتوقف لحظة وأطرح سؤال ما الذي يجعل محمد فؤاد وهو معروف عنه أنه إنسان محترم ومهذب أن يثور هذه الثورة؟ هل عقله قد ذهب علشان يعمل كده؟ أكيد لأ، يبقي فيه عامل خارجي كبير جعله يخرج عن شعوره وهو خوفه على أخوه وعدم مبالاة الطبيب بالحالة، والتحدث معه بشكل مستفز وأي حد في مكانه أكيد مش هيقدر يتحمل هذا الاستفزاز".

وتابع: "وقد رأينا جميعا الفيديو اللي فيه لحظة دخول محمد فؤاد وعدم اهتمام الدكتور به، حتى لم ينظر إليه هل لكونه فنان والطبيب عاوز يترسم عليه، ولكن المفروض أن مفيش مجال لكده وكلنا برده شفنا الدكتور وهو بيخطف التليفون من إيد محمد بشكل هستيري، وبعد كل هذه الاستفزازات".

وواصل: "وشعور محمد إن أخوه ممكن في أي لحظة تأخير ممكن لا قدر الله ينتهي عمره، المفروض محمد فؤاد يكون عنده ثبات انفعالي على أساس إنه مش بني آدم عادي ده كلام بالذمة، ده كلام فيه لحظات بتمر على الإنسان بينسى أنه فنان ولا غيره، وهي لحظة خوفه على حبايبه مفيش ساعتها مسميات".

واستطرد: "هو في الآخر إنسان وعلى فكرة أنا مش بتكلم علشان محمد فؤاد صديق عزيز، ولكن والله والله بقول كلمة حق وأي حد في مكانه حتى ولو لا يمث لي بصلة هقول نفس الكلام، أنا بدعم محمد فؤاد وإن شاء الله الموضوع يمر على خير لأننا كلنا كمصريين، أكيد نحترم أطبائنا ونحترم كل صغير وكبير في تلك المهنة الإنسانية وآسف على الإطالة".