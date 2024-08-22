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فيديو.. الأرصاد: تحسن كبير في الطقس مع بداية فصل الخريف

هديل هلال
نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 10:17 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 10:17 ص

قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يبدأ بعد شهر من الآن، مشيرة إلى أن البلاد تشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة ونسب الطوبة اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، صباح الخميس، أن نسب الرطوبة تجاوزت 95% في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، و85% على القاهرة الكبرى، على مدار أغسطس الجاري.

ونوهت بأن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بدرجات الحرارة، رغم أن العظمى على القاهرة الكبرى تراوحت ما بين 35 إلى 36 درجة الأسبوع الماضي.

وتوقعت أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 32 و33 درجة بحلول شهر سبتمبر، مؤكدة أن الأجواء تشهد تحسنًا كبيرًا مع بداية الخريف.

ولفتت إلى أن المواطنين سيشعرون في فصل الخريف بانخفاض الحرارة الملحوظ ليلًا، وزيادة الفرق بين قيم درجات الحرارة في الصباح والمساء.


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